وقالت الوزارة في التقرير الاحصائي اليومي لعدد ضحايا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 104 قتلى و162 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 31923 قتيلا و74096 إصابة، وذلك منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

وكانت تقارير إعلامية فلسطينية أفادت اليوم الأربعاء بمقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين في غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي لمنازل وبنايات وشقق سكنية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن 27 فلسطينيا، معظمهم من النازحين، قتلوا وجرح عدد آخر في قصف عنيف نفذه سلاح الجو الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.