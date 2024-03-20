وقال الجيش في بيان "خلال اليوم الماضي، قضت القوات على إرهابيين وعثرت على أسلحة في المجمع، بينما منعت إلحاق الأذى بالمدنيين والمرضى والفرق الطبية والمعدات الطبية".

وكان الجيش الإسرائيلي نفذ، الإثنين الماضي، عملية وصفها بأنها "محددة" في مجمع الشفاء الطبي في حي الرمال بمدينة غزة، حيث قال إنه تمكن من القضاء على 20 مقاتلا.

وقال الجيش في بيان إنه "يواصل مع جهاز الأمن (الشاباك) والقوات الخاصة تنفيذ عمليات محددة في مستشفى الشفاء"، وأنه "خلال اشتباكات مختلفة، تم القضاء على 20 إرهابيا حتى الآن في المستشفى، ويجري حاليا استجواب العشرات من المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم".

وأفاد في وقت سابق بأنه قتل في مواجهات داخل المجمع فائق المبحوح الذي وصفه بأنه "رئيس مديرية العمليات في الأمن الداخلي، المسؤول عن تنسيق أنشطة حماس" في غزة.

وقال مصدر في شرطة غزة لوكالة فرانس برس إن فائق المبحوح هو "مدير في عمليات الشرطة وكان من مهامه تأمين وصول شاحنات المساعدات" في قطاع غزة المحاصر.

وذكر الجيش أنه نفذ عمليته بناء على معلومات بوجود قياديين من حماس بداخل المجمع الذي طوقته دباباته وتعرضت بعض مبانيه لإطلاق النار والقصف.