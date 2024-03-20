وقالت وكالات إغاثة إن القطاع يعاني من نقص واسع النطاق في الغذاء والدواء والمياه النظيفة، وتوقع تقرير أيدته الأمم المتحدة حدوث مجاعة وأن يواجه نحو نصف السكان في جميع أنحاء القطاع "جوعا كارثيا".

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في بيان "نحتاج إلى السماح بدخول المساعدات برا على نحو مستدام حتى نتمكن من إدخال المزيد منها".

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن المساعدات تكفي أكثر من 275 ألف فرد مضيفة أن 150 طن مساعدات بتمويل بريطاني، ومنها خيام وأغطية، أرسلت يوم 13 مارس وستتولى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) توزيعها.