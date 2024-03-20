وصرح ينس نيلسون لوكالة فرانس برس أن الشمري أوقف الاثنين في مطار أرلاندا في العاصمة السويدية، لكن لم يتم إيداعه السجن بعدما اتفق الادعاء العام مع محامي الوزير السابق، على أن يحضر موكله لاحقا لاستجوابه.

وقال المدعي في رسالته لفرانس برس إن الشمري "يُشتبه في قيامه بأعمال الاحتيال والاحتيال المشدد على المساعدات الاجتماعية".

وكان الإعلام السويدي كشف في 2019 ان تحقيقا فتح بحق الوزير السابق لطلبه مساعدة إسكان ومساعدات أسرية في السويد بينما كان يعيش ويعمل في العراق.

وأكدت صحيفة "اكبريسن" أن نجاح الشمري وصل الى السويد في 2009 وحصل على إقامة دائمة في 2011، ونال الجنسية السويدية في 2015.