وأضافت الوزارة أن ستة من أعضاء حزب العمال الكردستاني قتلوا أيضا في الاشتباكات التي وقعت في منطقة تنفذ فيها القوات المسلحة التركية عملية ضد أهداف للمسلحين.

واستخدمت وزارة الدفاع في بيانها مصطلح "تحييد" الذي يستخدم عادة للإشارة إلى "قتل".

وفي بيان منفصل في وقت لاحق الثلاثاء، قالت الوزارة إن قوات تركية نفذت ضربات جوية في مناطق متينا والزاب وهاكورك وجرة وقنديل في شمال العراق، مضيفة أن 27 هدفا دمرت في الضربات وشملت كهوفا وملاجئ ومخابئ قالت إن مقاتلي حزب العمال الكردستاني كانوا يستخدمونها.

وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح ضد الدولة التركية في 1984، وقتل أكثر من 40 ألف شخص. وتصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.

وعقد مسؤولون أتراك وعراقيون كبار محادثات رفيعة المستوى في بغداد الأسبوع الماضي لمناقشة القضايا الأمنية شملت الإجراءات المحتملة ضد حزب العمال الكردستاني، بعد أن حذرت تركيا من عمليات عسكرية جديدة في المنطقة.

ونفذت تركيا على مدار سنوات عمليات عسكرية عبر الحدود مستهدفة المسلحين، مما نتج عنه أن ما يقرب من نصف الأراضي السورية المتاخمة لتركيا وجميع الأراضي العراقية المتاخمة لتركيا تحت سيطرة أو مراقبة الجيش التركي.