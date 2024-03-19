وذكرت الهيئة أن رئيس الموساد ديفيد برنيع أجرى محادثات مع الوسطاء في الدوحة وعاد لإسرائيل لإجراء مشاورات.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الثلاثاء، إن شن إسرائيل عملية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة سيؤدي إلى دمار كبير و"فظائع" غير مسبوقة في الحرب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في الدوحة أن قطر يحدوها تفاؤل حذر بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مصدر مطلع بشكل مباشر على اجتماعات الدوحة حول هدنة غزة أن وفدي إسرائيل وحماس توصلا إلى بعض التنازلات والاستعداد للتفاوض.

وبحسب مسؤول إسرائيلي لم يكشف عن اسمه، فإن "الجولة الحالية من المحادثات قد تستغرق أسبوعين على الأقل، ستكون عملية طويلة وصعبة ومعقدة ولكننا نريد أن نحاول التوصل إلى اتفاق".

وبعد مرور أكثر من 5 أشهر على الحرب في قطاع غزة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، تدور مفاوضات صعبة للوصول إلى هدنة، وسط اتهام كل طرف للآخر بأن لديه سقفا غير معقول من المطالب والشروط.