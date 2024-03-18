وقال شكري خلال مؤتمر صحفي في القاهرة مع فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا): "التصريحات لا تكفي، ولا يكفي إعلان المعارضة، من المهم أيضا الإشارة إلى ماذا لو تم التحايل على هذا الموقف، وماذا لو لم يتم احترام هذا الموقف".

كما حذر من أن العواقب الإنسانية والخسائر في الأرواح التي قد تترتب على الوضع ستكون "كارثية".

وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، من خطورة الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

وقال السيسي خلال رسالة مسجلة: "نسعى للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وزيادة دخول المساعدات والسماح للنازحين بالعودة إلى شمال القطاع".

وقبل يومين، أقرت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو خطة اجتياح مدينة رفح الفلسطينية المتاخمة للحدود المصرية، وسط جهود عربية ودولية، لإتمام هدنة ثانية بقطاع غزة، وتحذيرات مصرية من تنفيذ الاجتياح.