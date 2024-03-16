وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية قصفت بناية سكنية مكونة من 7 طوابق، تأوي نازحين قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل 3 مواطنين، وإصابة العشرات، وما زال عددا كبيرا منهم تحت الأنقاض، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية قصفت كذلك منزلا مأهولا في شارع الجلاء بمدينة غزة، وأن هناك مفقودين.

وأشارت المصادر إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، في استهداف منزل في حي التفاح بمدينة غزة، منوهة أيضا إلى سقوط عدد من القتلى في قصف لمنزل في حي النصر بالمدينة، بحسب "وفا".

كما قتل 36 آخرين، غالبيتهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون، في قصف طائرات إسرائيلية منزل عائلة الطباطيبي غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، نقل عدد منهم إلى مستشفى شهداء الأقصى، في مدينة دير البلح المجاورة.

كما قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي عدة مواقع في بلدة بيت حانون شمال القطاع، وأطلقت قنابل الإنارة في سماء البلدة.

وفي مدينة رفح جنوب القطاع، قصفت القوات الإسرائيلية منزلا مأهولا في خربة العدس، ما أدى لمقتل 3 مواطنين، وإصابة آخرين.

وأكد المصادر أن القوات الإسرائيلية ارتكبت عدة مجازر في قطاع غزة فجر اليوم السبت، أسفرت عن مقتل نحو 80 شخصا، عدا عن إصابة العشرات.

ووفقا لآخر إحصائية فإن حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 31,490 قتيلا، و73439 جريحا، كما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.