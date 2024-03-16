وقالت المنظمة الخيرية في بيان "أفرغت حمولة السفينة بالكامل ويجري تجهيز المساعدات لتوزيعها في غزة"، وفقا لفرانس برس.

والسفينة "أوبن آرمز"، هي الأولى التي تصل إلى غزة عن طريق الممر البحري الجديد من قبرص.

وكانت السفينة شوهدت قبالة شاطئ مدينة غزة، صباح الجمعة، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

وأظهرت لقطات فيديو وصور التقطها مصورو فرانس برس السفينة التابعة لمنظمة "أوبن آرمز" الخيرية الإسبانية وهي تقترب من سواحل قطاع غزة المحاصر.

وبحسب المنظمة غير الحكومية، تحمل السفينة على متنها 200 طن من المواد الغذائية لسكان غزة المهددين بالمجاعة في ظل الحرب التي دخلت شهرها السادس بين إسرائيل وحركة حماس.