ونقل مراسلنا عن مصادر مطلعة قولها إن الشاحنة المستهدفة دخلت الأراضي السورية من العراق عبر معبر البوكمال بريف دير الزور الشرقي.

ولم ترد على الفور أي أنباء عن خسائر بشرية، لكن بحسب مصادر محلية فإن الانفجارات كانت شديدة ومتتالية، ما يعني أن الشاحنة كانت محملة بالذخيرة.

وقد فرضت الميليشيات التابعة لإيران طوقاً أمنياً حول مكان الاستهداف.

وهذا هو الهجوم الثاني من نوعه في ظرف 24 ساعة، حيث كانت طائرة مسيرة قد هاجمت، فجر الجمعة، شاحنة نوع "براد" تابعة للميليشيات الموالية لإيران في قرية الهري بريف البوكمال، بعد دخولها رفقة عدة شاحنات أخرى عبر معبر البوكمال قادمة من الأراضي العراقية.

ولم تعلن القوات الأميركية على الفور مسؤوليتها عن الاستهدافين، لكن يرجح ان المسيرات التي استهدفت الشاحنات تابعة للجيش الأميركي الذي عزز مواقعه في شمال شرقي سوريا، حيث هبطت طائرة شحن تابعة لقوات التحالف الدولي، يوم الجمعة، في قاعدة "خراب الجير" بريف رميلان شمالي الحسكة.

وكانت طائرة الشحن قادمة من العراق، ويعتقد أنها كانت محملة بمعدات عسكرية ولوجستية.