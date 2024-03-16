وأضافت "أمبري" في مذكرة، أن التقرير أشار إلى أن طاقم السفينة بخير.

وأفادت أمبري في مذكرة أن سفينة استُهدفت على بعد حوالي 80 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة، بينما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن حادثة وقعت على بعد 65 ميلا بحريا إلى الغرب من الحديدة.

ولم يتضح ما إذا كانت "أمبري" وهيئة العمليات تتحدثان عن نفس الحادث.

وأدت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر على مدار أشهر إلى تعطيل حركة الشحن العالمي، مما أجبر الشركات على تغيير مسار رحلاتها واتخاذ مسارات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب قارة إفريقيا، وأثارت المخاوف من أن حرب إسرائيل على قطاع غزة قد تمتد لزعزعة استقرار الشرق الأوسط.