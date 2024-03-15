وذكر المكتب، في بيان، أن وفدا إسرائيليا سيتوجه إلى قطر بعد المداولات حول رد حماس، مشيرا إلى أن نتنياهو أقر خطة عسكرية للهجوم على رفح.

وكان مكتب نتنياهو كشف، في فبراير، أنه أمر الجيش بوضع خطة لإخلاء رفح وتدمير أربع كتائب تابعة لحماس، يقول إنها منتشرة هناك.

ويثير الهجوم المحتمل على رفح، حيث يلجأ معظم النازحين، قلقا دوليا من العواقب الوخيمة، التي ستترتب عليه.

مقترح حماس

عرضت حركة حماس تصورا لوقف إطلاق النار في غزة يتضمن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل الإفراج عن السجناء الفلسطينيين، الذين يقضي 100 منهم أحكاما بالسجن المؤبد، وفقا للمقترح الذي اطلعت عليه رويترز.

وقالت حماس إن المرحلة الأولى من المقترح تشمل "الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى من الإسرائيليين مقابل الإفراج عن عدد يتراوح بين 700 إلى ألف أسير فلسطيني، منهم مئة من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية"، وفقا للمقترح الذي يشمل أيضا إطلاق سراح "المجندات النساء".

وقال مكتب نتنياهو، الخميس، إن المقترح الجديد بشأن الهدنة الذي قدمته حماس لا يزال يستند إلى "مطالب غير واقعية".

وأضاف أن تحديثا بشأن الأمر سيطرح على حكومة الحرب ومجلس الوزراء الأمني الموسع، الجمعة.

واندلعت الحرب بعدما شنت حماس هجوما مباغتا على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وردت إسرائيل بشن هجوم جوي وبحري وبري على غزة أسفر عن مقتل أكثر من 31 ألف شخص وإصابة أكثر من 71500، وفقا للسلطات الصحية في القطاع.