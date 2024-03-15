وأضافت في مذكرة "أبلغ الربان عن مرور صاروخين فوق السفينة وسماع دوي انفجارين على مسافة بعيدة".

وتابعت الهيئة أن السفينة لم تبلغ عن أي أضرار وأن الطاقم بخير.

وجاء في المذكرة أن "السفينة تتجه إلى الميناء التالي. وتحقق السلطات في الأمر".

ويطلق الحوثيون على نحو متكرر طائرات مسيرة وصواريخ ضد الشحن التجاري الدولي في خليج عدن منذ منتصف نوفمبر ويقولون إن تحركاتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين ضد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وتسببت هجماتهم في البحر الأحمر في اضطراب الشحن العالمي، وأجبرت الشركات على القيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول الطرف الجنوبي لإفريقيا، وأذكت المخاوف من اتساع نطاق حرب غزة لتزعزع استقرار منطقة الشرق الأوسط الأوسع.

وردا على هذه الهجمات، تشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن، وأعادت واشنطن تصنيف الحركة جماعة إرهابية.