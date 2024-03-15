وقال الجيش في بيان إن "التقارير التي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي هاجم عشرات من سكان غزة عند نقطة لتوزيع المساعدات هي تقارير كاذبة".

وأكد الجيش أنه بصدد "تقييم الحادث بالدقة التي تستحقها" ومناشدا "وسائل الإعلام أن تفعل الأمر نفسه وتعتمد حصرا على معلومات موثوق بها".

وكانت وزارة الصحة في غزة قد قالت إلى قوات إسرائيلية أطلقت النيران على حشد كان ينتظر شاحنات المساعدات عند دوار الكويت شمال غزة.

وأدى الصراع في غزة إلى نزوح غالبية سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وكانت هناك مشاهد فوضوية وحوادث مميتة أثناء توزيع المساعدات بينما يتدافع الناس الذين يعانون قسوة الجوع للحصول على الغذاء.

وقالت السلطات الصحية الفلسطينية في 29 فبراير إن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص أكثر من 100 فلسطيني بينما كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات بالقرب من مدينة غزة.

وألقت إسرائيل باللوم في الوفيات على الحشود التي حاصرت شاحنات المساعدات قائلة إن الضحايا ماتوا نتيجة التدافع أو الدهس.

واندلعت أحدث حرب في غزة بعدما هاجم مقاتلو حركة (حماس) إسرائيل في السابع من أكتوبر مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن الهجوم الإسرائيلي الذي أعقب ذلك برا وجوا وبحرا أدى لمقتل أكثر من 31ألفا وإصابة ما يزيد عن 71500.