وشاركت في عملية الإنزال الجوي، التي استهدفت عددا من المواقع في شمال القطاع، طائرتين من نوع (C130) تابعتين لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، إضافة إلى طائرة تابعة للولايات المتحدة، وطائرة تابعة لمملكة بلجيكا.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن "عملية إنزال المساعدات الأردنية جاءت بالتعاون مع سلطنة بروناي، وذلك لدعم ومساندة الأهل والأشقاء والوقوف معهم والتخفيف من أثار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع، إضافة إلى الجهود الدولية والمساعي الحثيثة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين، وتلبية لاحتياجات السكان في قطاع غزة من المواد الغذائية في ظل الأوضاع الصعبة جراء الحرب في القطاع".

وتابعت: "تؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية".

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع إلى 44 إنزالا جويا أردنيا، و59 إنزالا جويا بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.