ويأتي ذلك مع تصاعد الدعوات إلى إسرائيل لمنعها من تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح، والجهود الدولية من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وفي ظل تصاعد الخلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن بسبب عملية رفح تأتي هذه التصريحات لتؤيد موقف نتنياهو في وجه الإدارة الأميركية.

فكيف سيؤثر ذلك على العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، وهل ستشكل ضغطا على إدارة بايدن الرافضة لاجتياح رفح؟

ويشير الكاتب والباحث السياسي يوني بن مناحم في حواره لغرفة الأخبار على "سكاي نيوز عربية" إن الوزير الإسرائيلي وعضو مجلس الحرب بيني غانتس قد أعلم واشنطن بقرار مجلس الحرب الإسرائيلي مواصلة عملياته البرية في رفح.

للولايات المتحدة علم بالمخططات العسكرية الإسرائيلية بما في ذلك احتلال منطقة رفح.

تلميح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قرب العملية العسكرية في رفح.

ضمان إخلاء النازحين الفلسطينيين من المنطقة هو شرط أميركي قبل الموافقة على اجتياح رفح.

تعهد إسرائيل للولايات المتحدة ومصر بالالتزام بمطلب حماية المدنيين.

تأمين إسرائيل لمناطق آمنة للنازحين الفلسطينيين في منطقة المواسي ووسط قطاع غزة قبل عيد الفطر لضمان سلامتهم أثناء اقتحام رفح.

تفكيك إسرائيل لـ 18 كتيبة من إجمالي 24 كتيبة تابعة لحركة حماس.

إصرار الجيش الإسرائيلي تفكيك جميع الكتائب العسكرية المتبقية لحركة حماس والمنتشرة في قطاع غزة.

تمسك الجيش الإسرائيلي باحتلال كل قطاع غزة وتدمير الأنفاق والأسلحة التابعة لحركة حماس قبل إنهاء العمليات العسكرية في المنطقة.

التصريحات الأوروبية الداعية إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين لا تزعج الحكومة الإسرائيلية بكل فصائلها الرافضة بدورها للفكرة.

تفيد استطلاعات الرأي إثر أحداث السابع من أكتوبر تأييد غالبية الشعب الفلسطيني لحركة حماس الداعية لتدمير إسرائيل.

يتعين على الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني بناء الثقة بينهما من أجل الانتقال إلى المفاوضات السياسية.

من جانبه، يقول الدبلوماسي السابق السفير مسعود معلوف إن تصريحات بيني غانتس قرب اجتياح منطقة رفح ليست بالأمر الجديد.