وأثنت وزارة الخارجية في بيان لها على جهود جامعة الدول العربية في إنجاح الحوار والتوافقات المهمة التي تم التوصل إليها، لتحقيق التسوية السياسية في ليبيا.

وأعربت الوزارة عن أملها في أن يكون الاتفاق خطوة مهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا، ومكملا لجهود بعثة الأمم المتحدة.

كما جددت الوزارة موقف دولة الإمارات الثابت الداعي إلى حل الصراع في ليبيا، ودعمها الكامل لما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وفق مخرجات خارطة الطريق، وقرارات مجلس الأمن، ومخرجات الحوار السياسي المعتمد من قبل بعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وفقما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.