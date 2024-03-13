وأوضح: "الوضع في القدس والضفة قابل للانفجار خاصة في الجمعة الأولى من رمضان وعلينا أن نستعد للتصعيد".

وتابع: "المجلس الحربي موحد بشأن ضرورة تنفيذ عملية برية في رفح".

وغانتس، الذي كان قائدا عسكريا ووزيرا للدفاع، يعد المنافس السياسي الرئيسي لبنيامين نتنياهو في استطلاعات الرأي.

وفيما يخص رفح، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي لن يدعم أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح لا تحمي المدنيين.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن البيت الأبيض لم ير بعد خطة لتنفيذ ذلك يمكن الوثوق بها.

وقبيل أول صلاة جمعة في شهر رمضان، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها ستنشر عدة آلاف من عناصرها في البلدة القديمة بالقدس وما حولها في أول جمعة من رمضان حين يُتوقع وصول أعداد كبيرة من المصلين إلى المسجد الأقصى.

وذكرت ميريت بن مايور المتحدثة باسم الشرطة خلال مؤتمر صحفي: "نحن مستعدون لصلاة الجمعة. سيتم نشر الآلاف من الشرطيين في منطقة جبل الهيكل"، وهو الاسم الذي يطلقه اليهود على الحرم القدسي.