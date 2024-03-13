وقالت الخارجية اللبنانية إن التصعيد في مناطق بعيدة عن الحدود، يدل على رغبة إسرائيل في توسيع الصراع وجر المنطقة بأكملها لحرب إقليمية.

ودعت الخارجية إلى الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها وتنفيذ القرار 1701 من أجل الوصول إلى استقرار على حدود لبنان الجنوبية.

وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر أمنية، الأربعاء، بسقوط قتيلين في قصف إسرائيلي على سيارة على طريق صور - الناقورة جنوبي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القصف الإسرائيلي على طريق صور استهدف سيارة ودراجة نارية.

ويسجل على نحو شبه يومي قصف متبادل عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ اندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر الماضي.