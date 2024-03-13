وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القصف الإسرائيلي على طريق صور استهدف سيارة ودراجة نارية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، بإطلاق عدد من الصواريخ من لبنان تجاه هضبة الجولان.

وطالت ضربات إسرائيلية، الثلاثاء، محيط بلدتين في شرق لبنان، قال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت "مقري قيادة" تابعين لحزب الله، وأوقعت وفق مصدر أمني قتيلاً على الأقل وعشرة جرحى.

وجاءت الضربات الإسرائيلية بعيد إعلان حزب الله إطلاقه عشرات الصواريخ باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية رداً على قصف طال ليلاً محيط مدينة بعلبك، أبرز معاقله في شرق لبنان.

ويسجل على نحو شبه يومي قصف متبادل عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ اندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر الماضي.