ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية قولها إن قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة ومخيم جنين، من شوارع جنين–الناصرة، وحيفا، ونابلس، بعشرات الآليات العسكرية وجرافات، يساندها تحليق للطائرات المسيرة ووحدات خاصة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي اقتحمت المدينة ومخيمها من تجاه بلدة برقين غرب المدينة، وفي أطراف المخيم، بينما شرعت جرافات إسرائيلية بعملية تدمير في حي السكة، وفي حي الزهراء في المدينة، وداخل مخيم جنين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات إخبارية فلسطينية فيديو قالوا إنه لعملية استهداف لآلية إسرائيلية في جنين.

وانتشر جنود إسرائيليون في المدينة والمخيم وفتحوا النار صوب مركبات المواطنين المركونة على جنبات الشوارع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كذلك دمرت القوات الإسرائيلية دوار الشهداء في بلدة كفردان، الواقع على الشارع الرئيسي غرب جنين.