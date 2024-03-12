وقال المتحدث باسم الكنيسة في بيان: "تعرض اليوم (الثلاثاء) ثلاثة من الرهبان لاعتداء إجرامي بديرنا القبطي" مما أدى لمقتلهم.

وأضاف أن أحد الرهبان القتلى هو "الراهب القمص تكلا الصموئيلي وكيل إيبارشية جنوب أفريقيا".

ونقلت رويترز عن الكنيسة "انتقلت الأجهزة المعنية إلى الدير وبدأت عملها في كشف ملابسات الحادث، كما توجه إلى الدير السفير المصري في جوهانسبرج لمتابعة الموقف".