وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن فكرة تسليم السلطة في قطاع غزة للعشائر لا تزال حبرا على ورق وبعيدة عن التطبيق.

ونقلت وسائل إعلام فسطينية عن بيان منسوب إلى"تجمع عائلات وعشائر غزة"، رفض التجمع أن يكون بديلا عن أي نظام سياسي في قطاع غزة، لخلق كيان عشائري في غزة للتعاون مع إسرائيل في إدارة شؤون القطاع بعد الحرب.

وجاء في البيان "إن القبائل ليست بديلا عن أي نظام سياسي فلسطيني، بل إنها مكوّن من المكوّنات الوطنية وداعمة للمقاومة ولحماية الجبهة الداخلية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من المسؤولين الأمنيين فحص ما إذا كانت هناك قوى محلية في قطاع غزة يمكن التعاون معها واستخدامها في إدارة شؤون القطاع بعد الحرب.

على الجانب الآخر، تهدد حماس بأنها ستضرب بيد من حديد كل من "يعبث بالجبهة الداخلية في القطاع ولن تسمح بفرض قواعد جديدة"، وفق ما نقل موقع "المجد الأمني" التابع لحماس.