وقالت المنظمة في بيان، الثلاثاء: "بعد أسابيع من التحضير، قام فريقنا في قبرص بتحميل ما يقرب من 200 طن من الغذاء على متن قارب أوبن أرمز الذي سيوفر المساعدات التي يحتاجها الناس في غزة بشدة".

وأفادت بأن ذلك يتم بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وقبرص ومنظمة "أوبن آرمز" الإسبانية غير الحكومية لتنسيق عملية الإرسال.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه قبرص والمفوضية الأوروبية والولايات المتحدة ودولة الإمارات والمملكة المتحدة على إنشاء ممر بحري لتقديم المساعدات مباشرة إلى غزة.

ويوم الأحد، قال مؤسس "وورلد سنترال كيتشن" خوسيه أندريس على "إكس" أن "رصيف الميناء سيتم بناؤه من خلال المواد والبنية التحتية داخل غزة! بمساعدة القوارب والمركبات البرمائية وستكون Open Arms بمثابة مزود الخدمات اللوجستية لدينا والقيادية في الماء".

وستكون السفينة محملة بمساعدات غذائية، بما في ذلك الأرز والدقيق والفاصوليا والعدس واللحوم المعلبة.

وتقول "وورلد سنترال كيتشن" إنها قدمت أكثر من 35 مليون وجبة في غزة منذ أكتوبر، ويعمل مع ما يقرب من 400 موظف محلي هناك.

وأبحرت السفينة في الساعة 8:45 صباحاً بالتوقيت المحلي في قبرص، وفقا لشبكة "سي ان ان" الأميركية.