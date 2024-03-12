وأشارت إلى أن بعض هذه الصواريخ انفجر جراء صواريخ اعتراضية فوق مناطق مرجعيون وسهل مرجعيون.

وكان شخص واحد على الأقل قتل وأصيب آخرون، عندما شنت إسرائيل غارات قرب مدينة بعلبك شرقي لبنان، أمس الإثنين، حسبما أفادت وسائل إعلام ومصادر رسمية.

وأكد محافظ بعلبك لـ"رويترز"، أن مدنيا واحدا على الأقل قتل وأصيب آخرون بعد الضربات.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، إن "الطيران الإسرائيلي نفذ مساء الإثنين غارة استهدفت مبنى سكنيا في بلدة أنصار البقاعية، جنوبي مدينة بعلبك".

وأضافت الوكالة: "شوهدت النيران وأعمدة الدخان تتصاعد من المكان المستهدف".

4 غارات إسرائيلية

وأفاد مصدران أمنيان لبنانيان بوقوع 4 غارات إسرائيلية على بعلبك.

وأوضحا أن إحدى الغارات استهدفت المدخل الجنوبي لبعلبك، وكانت على بعد كيلومترين تقريبا عن معالم أثرية رومانية، بينما وقعت 3 غارات بين طاريا وشمسطار على بعد نحو 20 كيلومترا غربي المدينة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف موقعين تابعين للمنظومة الجوية لحزب الله "ردا على إطلاق المسيّرات باتجاه هضبة الجولان في الأيام الأخيرة".

وذكرت مراسلتنا أن غارة وقعت قرب مدارس المهدي شمسطار، بينما استهدفت الغارة الثانية مخازن السجاد في جرود طارايا بعلبك، في حين وقعت الغارة الثالثة على محطة دار الأمل في بعلبك، أما الغارة الرابعة فوقعت في دورس.

وأشارت إلى سقوط قتيل واحد، هو مصطفى غريب اللاعب السابق بفريق كرة قدم بنادي شباب بعلبك، فيما أصيب 6 آخرون بجروح.