أعلنت جماعة الحوثي اليمنية في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، استهداف سفينة أميركية في البحر الأحمر.
وقال الحوثيون: "استهدفنا السفينة الأميركية بينوكيو في البحر الأحمر"، مشيرين إلى أن وتيرة الهجمات سوف تتصاعد خلال شهر رمضان.
وكالات - أبوظبي
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، استهداف سفينة أميركية في البحر الأحمر.
وقال الحوثيون: "استهدفنا السفينة الأميركية بينوكيو في البحر الأحمر"، مشيرين إلى أن وتيرة الهجمات سوف تتصاعد خلال شهر رمضان.
وقال الحوثيون: "استهدفنا السفينة الأميركية بينوكيو في البحر الأحمر"، مشيرين إلى أن وتيرة الهجمات سوف تتصاعد خلال شهر رمضان.