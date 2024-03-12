وأعلن الأمن العام أنه يتابع مع الجيش التحقيق في الواقعة.

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن "الفرق المختصة لمعالجة المتفجرات في الجيش والأمن عثرت على أجزاء الطائرة في منطقة خالية من السكان" في إربد.

وفي وقت سابق من الإثنين، ورد بلاغ لشرطة إربد بشأن سماع صوت انفجار في إحدى مناطق المحافظة، قبل العثور على أجزاء المسيّرة.

ولم تبلغ السلطات عن أي أضرار تذكر من جراء الواقعة.