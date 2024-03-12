وذكرت قناة "المسيرة" التلفزيونية التي تديرها جماعة الحوثي اليمنية، أن التحالف الذي يدافع عن السفن في البحر الأحمر شن 17 ضربة جوية على الأقل على مدينة الحديدة وعدد من المناطق الساحلية الأخرى غربي اليمن.

وتأتي هذه الضربات في أعقاب سقوط أول قتلى من المدنيين وغرق أول سفينة، منذ بدأت الجماعة المتحالفة مع إيران مهاجمة السفن التجارية في نوفمبر، كما أنها تتزامن مع أول أيام شهر رمضان.

ورغم عمليات التحالف الأميركي البريطاني وقوات بحرية أخرى، ردا على هجمات الحوثيين، فقد صعدت الجماعة حملتها على السفن التجارية في أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم.

ويقول الحوثيون إنهم يشنون هجماتهم للتضامن مع الفلسطينيين الذين يتعرضون للهجوم في غزة، في حرب إسرائيل المستمرة على القطاع منذ أشهر.

وقتل الحوثيون 3 من أفراد طاقم السفينة "ترو كونفيدنس"، التي ترفع علم بربادوس وتديرها شركة يونانية، الأربعاء، في هجوم قبالة ميناء عدن.

جاء ذلك بعد أيام من غرق سفينة الشحن "روبيمار"، التي ابتلعتها المياه بعد نحو أسبوعين من إصابتها في هجوم صاروخي للحوثيين في ​​18 فبراير الماضي.

وتبحر سفن كثيرة الآن عبر طريق رأس الرجاء الصالح في رحلة أطول وأكثر تكلفة حول إفريقيا، لتجنب المسار الخطير عبر خليج عدن والبحر الأحمر وقناة السويس، وهو ما أدى إلى ارتفاع حاد في تكاليف الشحن.