وأكد محافظ بعلبك لـ"رويترز"، أن مدنيا واحدا على الأقل قتل وأصيب آخرون بعد الضربات.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، إن "الطيران الإسرائيلي نفذ مساء الإثنين غارة استهدفت مبنى سكنيا في بلدة أنصار البقاعية، جنوبي مدينة بعلبك".

وأضافت الوكالة: "شوهدت النيران وأعمدة الدخان تتصاعد من المكان المستهدف".

وأفاد مصدران أمنيان لبنانيان بوقوع 4 غارات إسرائيلية على بعلبك.

وأوضحا أن إحدى الغارات استهدفت المدخل الجنوبي لبعلبك، وكانت على بعد كيلومترين تقريبا عن معالم أثرية رومانية، بينما وقعت 3 غارات بين طاريا وشمسطار على بعد نحو 20 كيلومترا غربي المدينة.

ويتبادل حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي إطلاق النار على الحدود الجنوبية للبنان منذ أكتوبر، عندما أطلق الحزب صواريخ على إسرائيل تزامنا مع حربها على قطاع غزة.

واقتصرت الضربات الإسرائيلية غالبا على المنطقة الحدودية جنوبي في لبنان، وإن كانت اتجهت شمالا في الأسابيع الماضية، لكنها نادرا ما تصيب مناطق أخرى.