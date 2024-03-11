وقال حزب الله إن "الهجوم النادر الذي شنه بأربع طائرات مسيرة أصاب أهدافه "بدقة". وذكر أن العملية تأتي "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة".

ويتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي إطلاق النار على الحدود الجنوبية للبنان منذ أكتوبر عندما أطلق الحزب صواريخ على إسرائيل قال إنها لدعم حركة حماس التي تخوض حربا مع إسرائيل في قطاع غزة.

واقتصرت الضربات الإسرائيلية غالبا على المنطقة الحدودية الجنوبية للبنان، وإن كانت اتجهت شمالا في الأسابيع الماضية.

وقالت جماعة حزب الله الشهر المنصرم إنها أطلقت صواريخ على نفس الهدف في هضبة الجولان.

واستخدمت الجماعة المسلحة صواريخ أرض-جو في عدة مناسبات منذ السابع من أكتوبر لاستهداف طائرات إسرائيلية. كما تطلق طائرات استطلاع مسيرة خاصة بها على شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن هدفين جويين معاديين عبرا الحدود من لبنان إلى الجولان و"سقطا في مناطق مفتوحة".

وأضاف أن الطائرات الحربية الإسرائيلية ضربت موقعا عسكريا لحزب الله في منطقة الجِبّين الحدودية، وأصابت في الليلة الماضية موقعا لحزب الله في منطقة الطيبة.

وبحسب مصادر طبية وأمنية، قتل أكثر من 60 مدنيا في القصف الإسرائيلي على لبنان، فضلا عن أكثر من 200 من مقاتلي حزب الله.