وقالت إن الرجال الثلاثة الذين يعيشون في لاكويلا الواقعة على بعد نحو 120 كيلومترا شمال شرقي روما شكلوا خلية مرتبطة بكتائب شهداء الأقصى.

وكتائب شهداء الأقصى هي فصيل مسلح مرتبط بحركة، وتعتبرها إسرائيل والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جماعة إرهابية.

وقالت الشرطة إنها وجهت اتهامات للفلسطينيين الثلاثة بالتآمر الجنائي لأغراض إرهابية أو تقويض النظام الديمقراطي، وهي تهم تصلع قوبتها إلى السجن 15 عاما.

ونقلت رويترز عن الشرطة الإيطالية "شارك المشتبه بهم في الترويج (لأفكار) (...) وخططوا لتنفيذ هجمات، منها هجمات انتحارية، على أهداف مدنية وعسكرية على أراض أجنبية".

وأضاف البيان أن أحد الثلاثة مطلوب في إسرائيل التي تخوض حرب حركة حماس في قطاع غزة وأن محكمة إيطالية تدرس طلب تسليمه.

وفي بيان منفصل أشاد وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي باعتقال"ثلاثة إرهابيين خطرين"، وقال إن إيطاليا في حالة تأهب قصوى دائما لمواجهة التطرف.

ولم يصدر تعليق على الفور من كتائب "شهداء الأقصى".