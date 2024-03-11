وقال شهود عيان إن اعمدة الدخان تصاعدت من مباني قرب المدينة الرياضية وحي المعمورة جنوب شرقي العاصمة، مشيرين إلى سماع دوي انفجارات عنيفة.

ووضعت الحكومة السودانية 4 شروط لتنفيذ الهدنة، وأكد ياسر العطا مساعد قائد الجيش على تلك الشروط حيث طالب قوات الدعم السريع بالخروج من جميع المناطق التي تسيطر عليها في العاصمة الخرطوم وإقليمي دارفور وكردفان، إضافة إلى ولايتي الجزيرة والنيل الأبيض في وسط البلاد.

وطالبت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي بفعل المزيد من أجل إنهاء معاناة السودانيين.

ودعت المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد المجلس إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الصراع في السودان.

وقالت الخارجية الأميركية إن المبعوث الخاص الجديد إلى السودان توم بيريللو سيبدأ الإثنين جولة للالتقاء بالشركاء في إفريقيا والشرق الأوسط، من أجل بحث توحيد الجهود الرامية لإنهاء الحرب.

ومنذ بدء الحرب في منتصف أبريل من العام الماضي، انهارت 4 هدن سابقة بين الجيش وقوات الدعم السريع، كانت كلها خلال الأشهر التسعة الأولى من الحرب، ولم يصمد أي منها سوى لساعات قليلة.

وفشلت حتى الآن الجهود الدولية الرامية لوقف الحرب، التي تمثلت في 3 جولات تفاوض في جدة وقمتان للهيئة الدولية المعنية بالتنمية في إفريقيا "'إيغاد"، فضلا عن مفاوضات جرت في يناير الماضي في المنامة.