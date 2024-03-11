ومن جهة أخرى، أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن سماع دوي انفجار قرب سفينة على بعد 71 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء الصليف اليمني.

وأضافت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن السفينة وطاقمها بخير.

ويهاجم الحوثيون المتحالفون مع إيران سفنا في البحر الأحمر وخليج عدن، منذ نوفمبر الماضي، ويقولون إنها ذلك تضامن مع الفلسطينيين خلال حرب إسرائيل على قطاع غزة.