ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي على الفور صحة التقرير، الذي ذكر أن موقعا في النصيرات وسط غزة تعرض للقصف قبل يومين بناء على معلومات استخباراتية تفيد أن عيسى، الذي يعتقد أنه الرجل الثاني في الجناح العسكري لحماس، كان هناك.

وتقول التقارير إن 5 فلسطينيين قتلوا في الغارة الإسرائيلية، بينما من غير المعروف ما إذا كان عيسى من بينهم.

كما قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن حماس لا تزال تتحقق مما إذا كان عيسى قد قتل في الغارة.

وتقول إسرائيل إن هدفها الأبرز من الحرب على غزة هو دحر حركة حماس، وتصر على اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع من أجل القضاء على ما تبقى من كتائب الحركة.