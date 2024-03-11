وتُحمّل المنشورات الإسرائيلية حزب الله اللبناني ما يلحق بسكان الوزاني من أذى، نتيجة وضع الحزب أسلحته في بلداتهم.

وتقول المنشورات: "يا ابن الجنوب.. حزب الله يخاطر في حياتكم وحياة عائلاتكم وبيوتكم".

وحسب المنشورات، فإن "حزب الله يدخل عناصره وأسلحته إلى مناطق سكنية" في الوزاني.

والأحد أعلن حزب الله إطلاق عشرات الصواريخ على بلدة في شمال إسرائيل، غداة مقتل 5 أشخاص من بينهم 3 من عناصره في قصف إسرائيلي بجنوب لبنان.

ومنذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة، يسجل تبادل شبه يومي للهجمات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، عبر الحدود بين البلدين.

ومنذ بداية التصعيد، قتل 312 شخصا على الأقل، معظمهم من مقاتلي حزب الله، إضافة إلى 56 مدنيا في لبنان، حسب حصيلة أعدتها "فرانس برس" استنادا إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

وفي المقبل، قتل في الجانب الإسرائيلي 10 جنود و7 مدنيين، بحسب الأرقام الرسمية.

كذلك أدى التصعيد إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان في المناطق الحدودية في الجانبين.