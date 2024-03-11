وقال التنظيم في إعلانه، ليل الأحد، إن سعد بن عاطف العولقي سيخلف باطرفي.

ونشر تنظيم القاعدة مقطعا مصورا، يظهر فيه باطرفي ملفوفا بكفن يحمل علم القاعدة باللونين الأبيض والأسود.

ولم يعلن التنظيم عن أي تفاصيل حول سبب وفاته.

وهذه بعض المعلومات المعروفة عن باطرفي:

يعتقد أن القيادي المولود في السعودية، توفي في أوائل الأربعينيات من عمره.

سافر باطرفي إلى أفغانستان عام 1999، وقاتل في صفوف طالبان خلال الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.

انضم إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب عام 2010، وقاد مسلحين للسيطرة على محافظة أبين اليمنية، حسب مصادر أميركية.

تولى باطرفي منصب زعيم الفرع في فبراير عام 2020 خلفا لقاسم الريمي، الذي قتل في غارة أميركية بطائرة مسيرة، وهي عملية أمر بها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

كان الريمي أعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف قاعدة جوية بحرية أميركية في بنساكولا بولاية فلوريدا عام 2019، الذي قتل فيه 3 بحارة أميركيين.