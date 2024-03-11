ونقلت "سي إن إن" معلوماتها عن مسؤولين أميركيين اثنين، لم تذكر اسميهما.

وباتت رفح محل اهتمام وقلق دوليين، مع إصرار المسؤولين الإسرائيليين على اجتياحها عسكريا رغم أنها تؤوي نحو 1.5 مليون نازح فلسطيني.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، الأحد، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"تحدي التحذيرات الدولية" من غزو رفح.

وقال نتنياهو إن الهجوم البري على رفح "لن يستمر أكثر من شهرين".

وأكدت إسرائيل أنها ستتحرك إلى رفح من أجل "القضاء على آخر معقل لحماس هناك"، كما تعتقد أن بعض الرهائن وقادة الحركة موجودون في رفح.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن سلط الضوء على مخاوف واشنطن العميقة بشأن مقتل المدنيين في غزة، ووصف عملية الجيش الإسرائيلي المخطط لها في رفح بأنها "خط أحمر".

وفر أكثر من نصف سكان قطاع غزة إلى رفح خلال الحرب، هربا من الهجمات الإسرائيلية العنيفة التي أدت إلى مقتل أكثر 31 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي.