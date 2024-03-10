وفي كلمة له بمناسبة حلول شهر رمضان لعام 1445هـ، نقلتها وكالة الأنباء السعودية، قال الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود:

نُهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، ونحمد الله أن بلغنا شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران، ونسأله سبحانه بمنّه وفضله أن يجعلنا وإياكم ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا.

كما نُهنئ جنودنا البواسل المرابطين في الحدود والثغور من منسوبي القطاعات العسكرية والأمنية كافة، وكل العاملين في قطاعات الدولة الذين يتفانون في خدمة وطنهم، داعين الله أن يجزيهم خير الجزاء.

وإذ يؤلمنا أن يحل شهر رمضان هذا العام، في ظل ما يعانيه أشقاؤنا في فلسطين من اعتداءات.

فإننا نؤكد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، لإيقاف هذه الجرائم الوحشية، وتوفير الممرات الإنسانية والإغاثية الآمنة.

وكان الديوان الملكي السعودي قال، مساء الأحد، إن المحكمة العليا أعلنت أن يوم غد الإثنين هو غرة شهر رمضان المبارك.