وقبل ساعات، أعلنت كندا والسويد استئناف تمويل وكالة "الأونروا"، التي تعاني من أزمة مالية تُهدد عملها، بعد تلقيهما تأكيدات بمزيد من التدقيق على إنفاقها وعمل موظفيها.

وكانت الدولتان من بين 16 دولة علقت تمويلها للأونروا على وقع اتهامات إسرائيلية بضلوع 12 من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر، الأمر الذي على إثره فتحت الأمم المتحدة تحقيقا بشأنها، لم يتم إعلان نتائجه إلى الآن.

في حين اعتبرت الخارجية الإسرائيلية أن قرار كندا والسويد بإعادة تمويل الأونروا قبل انتهاء عمل هيئات التحقيق "خطأ جسيم"، مضيفة أن العودة لتمويل الأونروا "لن يغير حقيقة أن المنظمة جزء من المشكلة، ولن تكون جزءا من الحل في قطاع غزة".

تحذير من "أبريل"

وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، حدد عدنان أبو حسنة تداعيات قرار الكثير من الدول تعليق تمويلها للأونروا على عمليات الوكالة في شهر رمضان في عدد من النقاط، قائلا:

ما لدينا من تمويل يكفي لتنفيذ عمليات إغاثية حتى شهر مارس ونهاية أبريل المقبل، ولكن في حال استمرار الدول المانحة تعليق مساهماتها ستكون لهذا القرار تأثيرات خطيرة على عمليات الوكالة ليس فقط في غزة بل أيضا في لبنان وسوريا والضفة الغربية والقدس الشرقية.

نشيد بقرار الدول التي أعادت التمويل مثل السويد وكندا، فهذه قرارات مهمة للغاية، وكذلك قررت دول أخرى زيادة تمويلها للوكالة مثل أيرلندا وإسبانيا، وكل هذه القرارات تُعبر عن الثقة في عمليات الأونروا وتجعلنا نواصل عملياتنا لأسابيع مقبلة في ظل التهديد الكبير بتقليص العمليات في حال عدم توفر التمويل المطلوب.

الأوضاع الإنسانية في غزة بصفة عامة سواء في الشمال والجنوب متدهورة بصورة كبيرة، في ظل البطء في إدخال المساعدات، بالنظر إلى أن عدد الشاحنات الذي دخل في شهر فبراير الماضي، نصف ما دخل خلال يناير بالرغم من قرار محكمة العدل الدولية بزيادة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل إلى غزة، لذلك نرى انهيارًا كبيرًا في الأوضاع الإنسانية على كافة المستويات.

بجانب ذلك، فهناك انهيار للأوضاع الصحية بصفة عامة، إذ نتحدث عن مئات الآلاف من المرضى في كافة الفئات العمرية، وهناك أكثر من 16 طفلا توفوا نتيجة سوء التغذية، مع انتشار الأمراض المعوية والالتهابات الصدرية وأمراض الفيروسات الكبدية والالتهاب السحائي، ونتيجة لذلك فلم يعد الفلسطينيين في غزة مقاومين للأمراض كما كان سابقا وهذا له نتائج خطيرة حالياً ومستقبلًا.

أزمة الأونروا