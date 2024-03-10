وأوضح كاتس أن "الرئيس الأميركي جو بايدن في نهاية المطاف يريد أن يرى خطة منتظمة لإخلاء السكان، وأن الجيش الإسرائيلي نفذ ذلك حين حارب في شمال القطاع، وسينفذ ذلك في رفح أيضا".

وقال بايدن في مقابلة تلفزيونية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها" بطريقة إدارته للحرب في غزة.

واعتبر بايدن أن التهديد الإسرائيلي باجتياح مدينة رفح في جنوب قطاع غزة سيكون خطا أحمر بالنسبة لنتنياهو.

لكن بايدن قال في المقابلة نفسها إنه لن يتخلى أبدا عن إسرائيل، ولن يتوقف عن تزويدها بالسلاح.

من جانب آخر، قال بايدن إن من الممكن دائما التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قبل رمضان وإنه لن يتخلى عن ذلك الهدف.