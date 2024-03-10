وقال بايدن في مقابلة تلفزيونية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها" بطريقة إدارته للحرب في غزة.

واعتبر بايدن أن التهديد الإسرائيلي باجتياح مدينة رفح في جنوب قطاع غزة سيكون خطا أحمر بالنسبة لنتنياهو.

لكن بايدن قال في المقابلة نفسها إنه لن يتخلى أبدا عن إسرائيل، ولن يتوقف عن تزويدها بالسلاح.

من جانب آخر، قال بايدن إن من الممكن دائما التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قبل رمضان وإنه لن يتخلى عن ذلك الهدف.

والولايات المتحدة هي الداعم الرئيسي لإسرائيل، لكن إدارة بايدن وجهت مؤخرا الانتقادات الأكثر حدة لإسرائيل منذ بدء الحرب في غزة، وشملت دعوة حكومة نتانياهو إلى اتخاذ خطوات لزيادة المساعدات لقطاع غزة الذي تقول الأمم المتحدة إنه معرض لخطر المجاعة.