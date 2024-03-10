وأشارت موفدتنا إلى أن عدد القتلى في الغارة الإسرائيلية ليس نهائيا، مؤكدة استمرار عمليات البحث ورفع الأنقاض.

ونقل إلى مستشفى تبنين 5 جرحى، وتمت معالجة عدد من الإصابات ميدانيا.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية فإن الغارة على المنزل الواقع في حي العين وسط خربة سلم، دمرته بالكامل، وتسببت بأضرار في البيوت المجاورة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد كشفت الجمعة، أن إسرائيل تعد خطة لعملية برية محتملة في لبنان، في خضم التصعيد العسكري مع حزب الله المستمر منذ أشهر.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إن الجيش "يقوم بصياغة خطة للدخول البري إلى لبنان".

وأضافت أنه "في إطار الاستعدادات لاحتمال نشوب حرب في الشمال، كلف الجيش العميد موشيه تمير بمسؤولية إعداد عدة خطط محتملة لعملية برية في لبنان بمستويات مختلفة".

يشار إلى أن تمير هو من صاغ خطة دخول الجيش الإسرائيلي إلى غزة، إذ طُلب منه "استخلاص الدروس من القتال في القطاع" بحسب القناة 13 الإسرائيلية.

ويسجل على نحو شبه يومي قصف متبادل عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ اندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر الماضي.

وأثارت هذه التطورات مخاوف من توسع نطاق الحرب في غزة، وسط مساع إقليمية ودولية لوقف الهجمات المتبادلة.