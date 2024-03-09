وخفتت الاستعدادات لشهر رمضان في القدس، محور الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود، بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، التي دخلت الآن شهرها السادس.

ومع مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني في غزة وجوع مئات الآلاف، لم يعد هناك مجال للتعبير عن الفرح.

من أمام كشك القهوة الخاص به بالقرب من باب العامود، أحد المداخل الرئيسية للمدينة القديمة، قال أبو موسى حداد "سيكون هذا رمضان الأسود".

لكن خلال الأيام القليلة المقبلة، من المرجح أن يتحول الاهتمام من غزة إلى الأقصى، الذي كان نقطة اشتعال متكررة لتصعيد سريع للعنف الإسرائيلي الفلسطيني في الماضي.

وقال عماد منى، الذي يملك مكتبة خارج البلدة القديمة: "هناك خوف كبير بين الناس حول شكل رمضان هذا العام وكيف ستتصرف الشرطة الإسرائيلية فيما يتعلق بالدخول والخروج إلى المدينة".

وقامت إسرائيل بالحد من الوصول إلى المسجد الأقصى بدرجات متفاوتة على مر السنين، بما في ذلك من خلال منع الشباب، بحجة المخاوف الأمنية.

ولم تقدم الحكومة الإسرائيلية سوى القليل من التفاصيل قبل شهر رمضان هذا العام، والذي يمكن أن يبدأ مساء يوم الأحد. لكنها قالت إنه سيسمح لبعض الفلسطينيين من الضفة الغربية بالصلاة في المسجد الأقصى.

في الماضي، اشتبكت القوات الإسرائيلية خلال مداهمتها للحرم القدسي مع الفلسطينيين الذين رشقوها بالحجارة وتحصنوا في الداخل احتجاجا في الغالب على القيود الإسرائيلية على الوصول.

وأثارت مثل هذه الاشتباكات تصعيدات، منها إطلاق حماس للصواريخ، مما أدى إلى اندلاع حرب قصيرة بينها وبين إسرائيل في عام 2021.

وكانت الولايات المتحدة ووسطاء دوليون آخرون حثوا على وقف إطلاق النار في غزة ليتزامن مع بداية شهر رمضان. غير أنه لم يحدث أي تقدم.

وما زالت إسرائيل عازمة على مواصلة غزوها والقضاء على حماس، التي قتلت حوالي 1200 شخص في إسرائيل واحتجزت حوالي 250 رهينة يوم 7 أكتوبر.

وأطلقت الحركة المسلحة سراح عشرات الرهائن خلال هدنة في نوفمبر، لكنها ترفض إطلاق سراح المزيد دون ضمانات بوقف كامل للأعمال العدائية.

ورفض معظم أصحاب المحلات التجارية في البلدة القديمة مشاركة آرائهم حول شهر رمضان المقبل.

وقال بعض الذين تحدثوا إنه تم نشر المزيد من الشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة منذ أكتوبر.

وتم منع الشباب الفلسطيني بشكل اعتيادي من دخول مجمع المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة منذ بدء الحرب، وفقا لأصحاب المحلات التجارية. وأثار هذا الأمر التكهنات حول القيود المحتملة الأخرى.

ولم تستجب الشرطة الإسرائيلية لطلبات التعليق.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الهيئة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن الشؤون الفلسطينية في الضفة الغربية، يوم الجمعة، إنه سيتم السماح لبعض المسلمين من الضفة الغربية بالدخول من المنطقة لأداء الصلاة في رمضان، لكنها لم توضح تفاصيل.

وفي العام الماضي، تمكن مئات الآلاف من الدخول، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غامضا أيضا، حيث اكتفى بالقول إنه سيتم السماح لأعداد مماثلة من الأشخاص بالصلاة في الأقصى خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان كما في العام الماضي. وقال إنه سيتم تقييم ذلك على أساس أسبوعي طوال الشهر. ولم يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل.

وقال أكرم البغدادي، أحد سكان رام الله وله عائلة ممتدة في الضفة الغربية وقطاع غزة: "إنه حلم كل فلسطيني ومسلم وعربي أن يصلي في المسجد الأقصى" خلال شهر رمضان.

ويهدد الشهر الكريم أيضا بزيادة الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية الجامحة، حيث انقسم الوزراء بالفعل حول كيفية إدارة حرب غزة.

وفي منشور على موقع "إكس"، استنكر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قرار نتنياهو بالسماح للفلسطينيين بالوصول إلى الأقصى لأداء الصلاة خلال رمضان.

بن غفير، الذي زار المسجد الأقصى عدة مرات، هو أيضا معارض صريح لأي ترتيب لوقف إطلاق النار مع حماس. وقد دعا مرارا إلى إخراج الفلسطينيين من غزة وإقامة مستوطنات إسرائيلية فيها - وهي أفكار يعارضها معظم أعضاء مجلس الوزراء.