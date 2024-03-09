وأضافت أن الطائرات المسيرة كانت تشكل "تهديدا وشيكا للسفن التجارية والبحرية الأميركية وسفن التحالف في المنطقة".

وأعلن الجيش الأميركي، الجمعة، أنه نفذ ضربة دفاعا عن النفس ضد صاروخين مضادين للسفن مثبتين على شاحنتين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وتشن جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على حركة الشحن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ نوفمبر.

وتقول الجماعة إن هجماتها تأتيت ضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.