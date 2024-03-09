وقالت القناة إن مراقبا بالجيش الإسرائيلي منع نشر المزيد من التفاصيل في هذه المرحلة.

ولا يزال هناك أكثر من 134 رهينة في غزة بعد أن اختطفتهم حركة حماس في 7 أكتوبر.

وقال عضو القيادة السياسية لحماس باسم نعيم إن الحركة "لا تعرف من هو حي ومن هو ميت" من الرهائن الذين تحتجزهم منذ هجومها على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، وذلك في تصريح لوكالة فرانس برس.

وتوعّدت إسرائيل بالقضاء على حماس بعد هجومها الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

وباشرت إسرائيل حملة قصف كثيفة على غزة ردا على الهجوم أتبعتها بعمليات عسكرية برية في 27 أكتوبر، أسفرت حتى الآن عن مقتل 30534 شخصاً غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في القطاع.