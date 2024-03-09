ويوم الثلاثاء الماضي، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي استهدف فلسطينيين حاولوا الوصول لشاحنة مساعدات في محيط دوار الكويت، حيث كانوا يسعون للحصول على الطحين ومساعدات غذائية أخرى.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن الأحد، أنه أنهى مراجعة أولية لسقوط قتلى من المدنيين أثناء الحصول على مساعدات في غزة أواخر فبراير، خلصت إلى أن القوات لم تستهدف قافلة المساعدات وأن معظم الفلسطينيين قتلوا نتيجة التدافع.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري: "أنهى الجيش الإسرائيلي مراجعة أولية للواقعة المؤسفة التي تعرض فيها مدنيون في غزة للدهس حتى الموت والإصابة، أثناء اندفاعهم صوب قافلة المساعدات".

وأضاف أن المراجعة، التي جمعت معلومات من القادة والقوات في الميدان، توصلت إلى أنه لم يتم توجيه أي ضربة تجاه قافلة المساعدات.

وشدد هاغاري على أن "معظم الفلسطينيين قُتلوا أو أصيبوا نتيجة التدافع".

وأردف أنه "بعد الطلقات التحذيرية التي تم إطلاقها لتفريق التدافع وبعد أن بدأت قواتنا في التراجع، اقترب عدد من المخربين من قواتنا وشكلوا تهديدا مباشرا لها. ووفقا للمراجعة الأولية، رد الجنود تجاه عدة أفراد".

وكانت السلطات الصحية في غزة قد قالت إن 118 شخصا قتلوا بنيران إسرائيلية، الخميس، عندما كانوا يسعون للحصول على مساعدات غذائية، ووصفت الواقعة بأنها مجزرة.