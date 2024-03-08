بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، وقعت دورية إسرائيلية في كمين حيث تم استدراج جنود القوة الإسرائيلية عبر إطلاق النار باتجاههم قرب قرية سيلة الظهر، وعندما قام الجنود بمطاردة مطلقي النار تم تفجير عبوة بهم مما أدى إلى إصابة الجنود السبعة.

ووصفت جراح ثلاثة من الجنود المصابين بالمتوسطة، والباقون جراحهم خفيفة.

وتشهد الضفة الغربية توترا منذ شن القوات الإسرائيلية الحرب على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي.

وكثّف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية، في الضفة، وزاد اقتحاماته للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية.