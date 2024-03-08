وقال بيان للقيادة المركزية للجيش الأميركي إنه نفذ ضربات وصفها بأنها "دفاع عن النفس"، استهدفت 4 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن وطائرة مسيّرة، في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وتابع: "أسقطت قوات القيادة المركزية الأميركية 3 طائرات مسيّرة انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه خليج عدن".

وأضاف البيان: "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأميركية والسفن التجارية".