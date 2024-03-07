وقالت البحرية الهندية عبر منصة "إكس"، إنه "تم الإبلاغ عن اشتعال النيران في ناقلة البضائع التي تحمل علم بربادوس بعد هجوم بطائرة مسيّرة في 06 مارس (الأربعاء)، على بعد حوالي 54 ميلا بحريا جنوب غربي عدن، مما أدى إلى إصابات خطيرة في الطاقم وأجبره على ترك السفينة".

وأضافت البحرية أنها وصلت إلى الموقع وأنقذت 21 من أفراد الطاقم، بما في ذلك مواطن هندي، باستخدام طائرات هليكوبتر وقوارب، كما قدمت المساعدة الطبية للمصابين.

و"تم بعد ذلك إجلاء طاقم السفينة إلى جيبوتي"، وفق البيان.

ونشرت البحرية الهندية مقطع فيديو لعملية الإنقاذ، التي نفذت باستخدام طائرات هليكوبتر.

والخميس قالت الجهات المالكة والمشغلة للناقلة "ترو كونفيدنس"، إن 3 من أفراد طاقم لقوا حتفهم في هجوم صاروخي قبالة اليمن، الأربعاء.

وأضافوا أن اثنين آخرين من أفراد الطاقم أصيبا بجروح خطيرة، وأن الأمواج تجرف السفينة بعيدا عن اليابسة ويجري اتخاذ تدابير لإنقاذها.

وأكدت مانيلا أن فلبينيين اثنين كانا من بين 3 من أفراد الطاقم الذين قتلوا، من جراء استهداف الحوثيين للسفينة.

ويرجح أن القتلى الثلاثة هم أول ضحايا يسقطون من سلسلة الهجمات البحرية التي ينفذها الحوثيون منذ نوفمبر، على خلفية حرب إسرائيل على قطاع غزة.

وأعلن الحوثيون المدعومون من إيران منذ 19 نوفمبر، استهداف سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما لغزة في ظل الحرب المتواصلة في القطاع منذ 5 أشهر.

والأربعاء توعدت الولايات المتحدة بمواصلة "محاسبة" الحوثيين على الضربة التي استهدفت ناقلة البضائع.

وتنفذ القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير، وينفذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدة للإطلاق.