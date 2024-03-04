ووفق منشور للجيش الإسرائيلي على "إكس"، فقد قصفت طائرات مقاتلة بنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في منطقة عيتا الشعب.

وأضاف المنشور: "تم استهداف بنية عسكرية أخرى تابعة لتنظيم حزب الله الإرهابي في منطقة كفركلا".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه "خلال النهار رصد عدد من عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية في مناطق المطلة والمالكية".

وكانت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في جنوب لبنان قد أفادت باستهداف قصف إسرائيلي أطراف بلدات عيترون وبليدا وكفركلا، في وقت متأخر من مساء الأحد.

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر بالتوازي مع حرب غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الحزب المدعوم من إيران والدولة العبرية منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.

واندلعت حرب غزة حينما شنت حماس هجوما في السابع من أكتوبر على إسرائيل التي قالت إن الهجوم تسبب في مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 30 ألف فلسطيني قُتلوا في القطاع الفلسطيني جراء الهجوم الذي شنته إسرائيل ردا على حماس.